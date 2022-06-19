Реконструкция мемориального комплекса положит начало астрономическому туризму

Музей космонавта А.Г. Николаева в Шоршелах широко известен даже за пределами Чувашии – за годы работы он принял больше двух миллионов посетителей. Мемориальный комплекс часто используется для занятий со школьниками, в том числе для проведения кружков, а также встреч с космонавтами.



В ближайшем будущем музей и сад-парк будут реконструированы. Планируется построить четырехэтажное здание музея, в котором разместятся звездный зал «Планетарий», библиотека, конференц-зал, учебные классы и обсерватория с куполом. Сад-парк мемориального комплекса будет дополнен малыми архитектурными формами.



В 2021 году был заключен контракт с ООО АКБ «Квартал» – разработаны эскизный проект, задание на проектирование, сметы на проектно-изыскательские работы и укрупненные сметы на строительно-монтажные работы. На разработку проектно-сметной документации требуется более 25 млн рублей. Средства направляются уже в 2022 году из резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики. На проектно-изыскательские работы по реконструкции музея и сада-парка им. А.Г. Николаева в 2022 году предусмотрены средства республиканского бюджета в размере более 6,2 млн рублей.



Реконструкция музея позволит расширить выставки на постоянной основе, одновременно проводить несколько экскурсий, что сейчас проблематично, организовать дополнительную образовательную деятельность для школьников, выполнять профессиональную и любительскую исследовательскую работу (астрономические наблюдения, астрономический туризм).



На время реконструкции музей свою деятельность не прекратит. Планируется перенести экспозиции в пустующее соседнее здание и увеличить информационную нагрузку сада-парка им. А.Г. Николаева, чаще проводить выездные мероприятия передвижного музея космонавтики. Для этого в текущем году музей реализует проект «PRO Интерактивный космос. Инновационная интерактивная выставка с уникальным цифровым наполнением». В рамках этого проекта предусмотрено обновление передвижного музея космонавтики интерактивным экраном, макетом скафандра «Орлан-МК» и образовательно-выставочными программами.



Источник: Минстрой Чувашии.