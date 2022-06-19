Как в «Гарри Поттере»

Помните, как в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» Гарри и Рон летят на стареньком автомобиле, пытаясь догнать ушедший Хогвартс-экспресс? И в итоге догоняют возле сказочной красоты виадука. На самом деле этот виадук называется Гленфиннан и находится в Шотландии. Но мы знаем, где найти мост ничуть не хуже и гораздо ближе!



Мокринский мост находится в Канашском районе. Раньше он использовался как железнодорожный перегон между станциями Мокры и Ачакс. Виадук перестал функционировать в 1986 году, когда открылся новый железнодорожный мост в километре к северу.



Под мостом расположен освященный источник с оборудованной купелью, а также часовня святой равноапостольной княгини Ольги. Кстати, в этом месте фанаты «Гарри Поттера» могут найти для себя еще одну пасхалку. Здесь растет старая ветла с закрученным стволом — точь-в-точь гремучая ива!

Источник: nn.ru.

В тему

9 мая 2022 года вступил в силу приказ Министерства культуры Российской Федерации «О включении выявленного объекта культурного наследия „Железнодорожный мост-виадук“, 1916 г. (Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения и утверждении границ его территории».

В республике планируется реализовать многомиллионный проект по развитию туристического потенциала Мокринского моста. Так что в обозримом будущем в Чувашии может появиться еще один туристический центр.