Вера Михайловна Науменко: «С детства хотела лишь в медицину»

В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника.

Невозможно переоценить важную роль представителей этой профессии в нашей жизни. Ведь они приходят на помощь к людям в самых сложных ситуациях, облегчают самочувствие больных, возвращают им краски жизни.

Заведующая физиотерапевтическим отделением Шумерлинского ММЦ Вера Михайловна Науменко посвятила отрасли медицины 46 лет. Она хотела стать врачом с самого детства, с тех пор, как играла с подругами «в больницу». Только об этом и мечтала. Ее желание поступить на медицинский факультет очень поддерживал отец, Михаил Семенович, который всегда был для нее большим авторитетом. Сам он работал столяром на комбинате автофургонов, был участником Великой Отечественной войны. Мама Веры, Пелагея Степановна, трудилась на пищекомбинате, в годы войны вместе с другими девушками работала на лесозаготовках.



Окончив школу № 1, Вера исполнила свою мечту — поступила на медицинский факультет ЧГУ им. Ульянова. В число сдаваемых предметов при поступлении на медфак традиционно входят биология и химия, а химию ей преподавала учитель от бога Августа Васильевна Лысенина. Благодаря ее профессионализму Вера отлично сдала экзамен и удостоилась высокой оценки экзаменатора, с восхищением пожавшего ей руку.



После 5 курса студенты были распределены по 3 профилям. Вера выбрала терапевтический, хотя ей очень нравилась и хирургия. Остановило лишь то, что женщине-хирургу будет крайне сложно совмещать работу и семью. Тем более, что на тот момент она уже вышла замуж. Ее муж, Александр, учился на факультете электрификации и промышленности. Познакомились они в студенческой среде, общались в стройотрядах.



Александр получил диплом годом раньше, чем супруга, в 1975-м, и был направлен по распределению в Мурманск, а после окончания учебы к нему присоединилась и Вера. Сначала она проходила интернатуру при Мурманской областной больнице, а по окончании ей предложили остаться — в отделении гастроэнтерологии.



В этом отделении В.М. Науменко проработала 11 лет, а затем переключилась на физиотерапию. Толчком для этого шага было то, что она очень хотела заниматься рефлексотерапией. Тем более, что в Санкт-Петербурге как раз появилась возможность получить специализацию по данному направлению. Вскоре Вера Михайловна съездила на учебу по физиотерапии, потом сразу же — по иглорефлексотерапии. Поняла, что это ее.



«Физиотерапия — очень обширная область лечения, но ею нужно заниматься тогда, когда ты уже проработал клиницистом, то есть имел клинический опыт общения с больными. Для того чтобы назначить правильное лечение, нужно обладать знаниями во многих областях, знать стадию заболевания, учитывать общее состояние организма. Одна и та же болезнь у людей может протекать по-разному: у одного пойдет по одному руслу, а у другого этот же диагноз даст немного иные клинические проявления. Поэтому и подход к лечению должен быть абсолютно разным.

Лечение можно назначить только после тщательного сбора анамнеза, учета сочетаемости взаимодействия факторов. Порой приходится назначать не 1, и не 2 курса лечения. При застарелых хронических состояниях их может быть больше, ведь людям свойственно затягивать с походом в больницу. Делаешь все возможное, чтобы помочь больным, и когда они искренне благодарят в ответ — это главная награда для врача», — с воодушевлением рассказывает о своей профессии Вера Михайловна.



В Мурманске супруги прожили 17 лет. Но наступило время, когда их неудержимо потянуло на малую родину. «Мне было 40 лет, когда мы приехали в Шумерлю. Это чувство было не иначе как ностальгией. Очень хотелось домой, в то место, откуда мы родом», — вспоминает Вера Михайловна. Сын Андрей к тому времени уже заканчивал учебу. А дочь Анна продолжила обучение в шумерлинской школе.



По приезде в Шумерлю Веру Михайловну с удовольствием готовы были принять на работу сразу в двух больницах, но поскольку в городской была закуплена хорошая аппаратура, а в районной такой не было, физиотерапевт сделала свой выбор в пользу первой. Ведь до этого она работала в областной больнице, где имелось все необходимое. Знаний у специалиста было много, хотелось выложиться, достичь определенных результатов.



После ликвидации городского отдела здравоохранения больницы объединили, и Вера Михайловна продолжила трудовой путь уже в Шумерлинском ММЦ.



«Когда я работала в городской больнице, медсестер было много. Я помогала им расширять свои знания, знакомила с новыми методиками лечения. Мне хотелось, чтобы они с первых дней работы с душой относились к каждому, кто обратится к ним за помощью, искренне старались им помочь.

У нас сложился определенный костяк, с которым мы перешли в ММЦ. К сожалению, время вносит свои коррективы, и сотрудников в отделении осталось мало. Они работают с большой нагрузкой, но, тем не менее, сохраняют при этом чуткое отношение к пациентам», — рассказывает Вера Михайловна, приближающаяся к 70-летнему юбилею.



Из прежнего коллектива рядом с В.М. Науменко работает только Л.А. Федорова, которая с огромной благодарностью отзывается о своей наставнице. «Мы работаем вместе с 1993 года. Вера Михайловна научила нас всему, чему можно. Мы ее очень любим и уважаем. Такое же отношение к ней чувствуется и со стороны пациентов», — отмечает Людмила Александровна.



За годы работы В.М. Науменко удостоилась множества наград: от главврачей медицинских учреждений, от городского отдела здравоохранения, почетных грамот от главы города. Есть в ее активе и Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, а также награда от депутатского корпуса, ведь в 2005—2010 годах она являлась депутатом городского Собрания. За многолетний добросовестный труд В.М. Науменко удостоена звания «Ветеран труда».



Не секрет, что работа медиков достаточно сложная, особенно когда специалисты стараются идти в ногу со временем и повышать квалификацию. Совмещать работу и семейные обязанности бывает нелегко, поэтому Вера Михайловна очень признательна своему мужу за всестороннюю поддержку. «Сколько я по молодости дежурила, сколько ездила на учебу, на 2-3 месяца… Дети были маленькими и оставались с отцом. Если бы не поддержка мужа, я не смогла бы уделять работе должного внимания», — с благодарностью отзывается о своем супруге В.М. Науменко. Вместе они уже 48 лет и за эти годы сумели сохранить тесную духовную взаимосвязь, любовь и дружбу. А это дорогого стоит.



Их дети уже давно состоялись, оба получили образование в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Сын окончил исторический факультет, защитил кандидатскую диссертацию по философии, проживает в Чебоксарах. Дочь закончила факультет журналистики, проживает в Москве. На радость супругам Науменко подрастает 11-летний внук Андрей, которого они всегда с нетерпением ждут в гости.

Татьяна Александрова.