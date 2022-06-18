Честь и хвала шумерлинским труженикам!

Ежегодно, как только завершается посевная пора, в Чувашии празднуют Акатуй. И главными героями этого праздника становятся работники агропромышленного комплекса.

Вот и сегодня, 18 июня, шумерлинских земледельцев и переработчиков сельхозпродукции чествовали на праздничной сцене. Много добрых слов с благодарностью за нелегкий добросовестный труд прозвучало в адрес виновников торжества от депутата Госсовета Чувашии Виктора Горбунова, первого замминистра образования республики Алексея Лукшина, руководства Шумерлинского муниципального округа, города Шумерли, Шумерлинского землячества. Наряду с передовиками сельхозпроизводства заслуженные награды были вручены представителям других профессиональных сфер.

Обладателем звания «Почётный гражданин Шумерлинского района» и алой ленты стал уроженец села Ходары, председатель правления Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Геннадий

Матвеев. Благодарность и часы от Главы Чувашской Республики за многолетнюю добросовестную работу вручены начальнику Шумерлинского подразделения республиканской ветлаборатории Виталию Ефимову. Почетными грамотами Госсовета Чувашии отмечен труд Лилии Чашкиной — ведущего специалиста-эксперта Нижнекумашкинского территориального отдела Шумерлинского муниципального округа, Валентины Аршиновой – зав.

Саланчикским сельским клубом,

Людмилы Пашковой – библиотекаря межпоселенческой библиотеки. Также были вручены награды от министерств сельского хозяйства, культуры республики, от муниципального округа, от Шумерлинского землячества и регионального отделения партии «Единая Россия». За заслуги перед Шумерлинским районом почётный знак вручен директору Туванской школы Ирине Кузьминой.

Наталья Игнатьева.

















