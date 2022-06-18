Цифровизация здравоохранения и социальной сферы Чувашии будет поддержана Сбером

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения и социальной сферы между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Документ подписали Глава Чувашской Республики Олег Николаев и заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.

Соглашение предусматривает взаимодействие по разработке и внедрению различных цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также внедрение и развитие технологий, направленных на повышение эффективности управления и мониторинга социальной сферы Чувашской Республики.

«Без широкого внедрения информационных технологий уже невозможно представить развитие современного общества. Технологии, основанные на использовании больших данных и искусственного интеллекта, внедряются практически во все сферы деятельности человека. Цифровые решения доказывают свою эффективность. Уверен, что эта сфера всё активнее будет служить интересам жителей республики, позволит повысить и качество государственного управления — в частности, усовершенствовать оказание государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере здравоохранения», – заметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

В частности, Сбер поможет внедрить интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений, речевые технологии в медицине, инструментарий по использованию электронных рецептов, технологии для предоставления региональных услуг и мер социальной поддержки населения, а также цифровые технологии для подготовки кадров для региона.

«Мы системно помогаем российским регионам, внедряя востребованные цифровые сервисы в социальной сфере и здравоохранении. Компетенции, технологии и соответствующая специализация компаний — партнёров Сбера позволяют обеспечить новый уровень удобства и доступности сервисов для врачей и граждан», – отмечает заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.

Для реализации конкретных направлений сотрудничества будут созданы рабочие группы и разработаны планы-графики («дорожные карты»), определяющие мероприятия и сроки. Стороны также намерены рассмотреть возможность объединения финансовых, технологических, кадровых и административных ресурсов для достижения целей, обозначенных в соглашении.