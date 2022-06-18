Сегодня в Шумерлинском районе отгремел праздник Акатуй

Торжество традиционно состоялось на опушке леса в конце улицы Заводской в Шумерле, превратившейся в одну яркую арену праздничного торжества.



Главной изюминкой праздника стали сельские подворья, оформленные в национальном стиле с использованием предметов старины и национального быта чувашского и русского народов. Сельчане во всей красе представили изделия мастеров декоративно-прикладного творчества, национальную одежду и блюда, встретив делегацию почётных гостей яркими творческими приветствиями.

Основное действо Акатуя началось с театрализованного пролога. На сцену с двух сторон вышли девушки с фигурами рунических символов. На фоне чувашской мелодии прозвучали слова о красоте чувашского костюма. После исполнения гимна земледельцев «Алран кайми» участники сценического действа образовали хоровод и вовлекли в него гостей праздника. Далее Акатуй продолжился парадом сельских поселений и торжественной частью.

Ольга Дмитриева.























