«Рунический путь» покажет самобытность чуваш

Руны – это достояние Чувашии, символика, несущая в себе закодированные глубинные знания. На территории республики планируется создать как минимум 11 объектов, которые показывали бы национальную самобытность и идентичность.



«Проект по созданию межрегионального брендового маршрута «Рунический путь» стал составляющей фронтальной стратегии развития Чувашской Республики и был представлен Главой региона заместителю председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко. Подписано соглашение с корпорацией «Туризм РФ» о совместной работе по развитию туристической инфраструктуры. К 2024 году в России планируется организовать более 100 национальных туристических маршрутов», — рассказал журналистам вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.



На первом этапе планируется создать в Чувашии сеть этномаршрутов на базе объектов туристической инфраструктуры. В Заволжье можно будет отправиться в санаторно-курортные комплексы и на спортивно-туристические базы. В Батыреве местом притяжениями станут археологические памятники и этнографическая деревня, в Алатыре — купеческие особняки и экозона на берегу Суры, в Цивильске — Тихвинская ярмарка и объекты культурного наследия, в Мариинском Посаде — музеи и знаменитая Государева гора.



Благодаря проекту туристский поток в Чувашию через 8 лет может возрасти в 4 раза — до миллиона человек. В 2021-ом в республику прибыло свыше 200 тысяч гостей.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.