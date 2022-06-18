Работа Игоря Комарова на ПМЭФ-2022

17 июня 2022 года в Санкт-Петербурге полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров работал на XXV, юбилейном, Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании, где выступил Президент РФ Владимир Путин. В рамках Форума полномочный представитель посетил стенды 5 регионов округа: Башкортостана, Татарстана, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей.

На стенде Республики Татарстан заместитель Председателя Правительства РФ, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров приняли участие в подписании соглашения о проведении в Казани международного спортивного события «Игры Будущего 2024». Подписи на документе поставили министр спорта Олег Матыцин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Игорь Комаров поздравил делегацию Республики с победой в конкурсе: «Сомнений не было, что Татарстан и Казань как всегда достойно представят свои возможности. С нетерпением будем ждать соревнований — меньше двух лет осталось. Уверен, что, как и всегда, Татарстан достойно организует все мероприятия, и это действительно будут «Игры будущего» и с точки зрения содержания, и с точки зрения организации, и самое главное — духа соревнований и участников. А мы их будем ждать и помогать».

На стенде Самарской области Игорь Комаров принял участие в подписании Дмитрием Азаровым, Юрием Зайцевым, Романом Бусаргиным, Алексеем Русских рамочных Соглашений и Планов мероприятий на 2022—2024 годы по их реализации. Соглашения касаются сотрудничества Самарской области с Республикой Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областями в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. «Сегодняшнее подписание соглашений важно для округа в целом и для самих регионов. В текущей ситуации регионам округа нужно активное взаимодействие, в первую очередь, по организации новых производственных цепочек и поддержанию, и увеличению объемов производства. Кроме этого, надо совместно решать вопросы и в других сферах: в гуманитарном сотрудничестве, в области культуры, транспорта, логистики и медицины. Если мы будем активно сотрудничать, мы со всем справимся, и самое главное — люди увидят результат», — сказал Игорь Комаров.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин на стенде региона рассказал полпреду об основных итогах ПМЭФ для Саратовской области: подписано 9 крупных соглашений на 50 млрд. рублей.

На стенде Республики Башкортостан Радий Хабиров представил полномочному представителю макет межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня: комплекс жилых, учебно-лабораторных, административных зданий и общественных пространств, рассчитан на единовременное размещение 5 000 магистров, аспирантов и научно-педагогических работников.

На стенде Нижегородской области глава региона Глеб Никитин представил Министру культуры РФ Ольге Любимовой и Игорю Комарову проекты в сфере науки, привлечения инвестиций, культуры и туризма, в том числе: проект ИТ-кампуса, научно-технологического центра «Квантовая долина», цифровые сервисы («ит-маркетплейс.рф», «сделаемвроссии.рф», ГИСОГД). Глеб Никитин рассказал и о возможностях особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, и о событийной программе региона на 2022 год. Игорь Комаров в разговоре с главой региона подчеркнул, что «Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России. И конечно, в регионах в этом году проходит большое количество ярких, значимых мероприятий самой разной направленности: некоторые уже стали традиционными, некоторые совсем новые. Нижегородская область является хорошим примером. Это здорово! Это надо поддерживать и развивать».

В рамках Форума были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По данным АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в первую десятку вошли 4 региона ПФО: Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области.

За время работы Форума регионы округа подписали более 150 соглашений. Наибольшее число соглашений заключили руководители Саратовской и Нижегородской областей.

Наиболее значимые соглашения, подписанные регионами округа:

Соглашение о намерениях о проведении в 2024 году в Уфе Международного форума «Россия – спортивная держава»;

Соглашение о сотрудничестве Саратовской области и Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», а также соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта с ООО «БИО-ТОН»;

Соглашение 5 регионов округа (Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Самарская и Ульяновская области) и Ростуризма о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического маршрута по реке Волга «Великий Волжский путь»;

Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Большой Урал» (подписывают главы 5 субъектов РФ, в т.ч. 2 регионов округа: Башкирия и Пермский край) с Ростуризмом;

Соглашение о сотрудничестве по организации и проведению II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в 2022 году и Дорожной карты по организации и проведению II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в городе Казани в 2022 году;

Соглашение о взаимодействии по вопросам, связанным с созданием особо охраняемой природной территории федерального значения «Дьяковский лес» между Минприроды России и Саратовской областью;

Соглашение о взаимодействии в рамках организации и проведения Всемирного конгресса традиционной игрушки и Глобального форума креативных территорий (подписали Никитин Г.С., Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Матвиенко В.И. и Министр промышленности и торговли РФ Мантуров Д.В);

Соглашения по организации «Игр Будущего – 2024» (подписали Минниханов Р.Н. и Министр спорта РФ Матыцин О.В.).