Откуда ты, Мокринский мост?

Фотографии этого виадука в Канашском районе, несмотря на сегодняшнее состояние, впечатляют пользователей Интернета и настойчиво приглашают в путешествие по Чувашии, а некоторых даже — стать краеведами и историками в поисках интересующей информации. Вот что можно узнать на сайте stolica-s.su редакции республиканского еженедельника Мордовии «Столица С».

Бывший учитель истории из деревни Мокры Леонид Николаевич Михайлов вместе со своей дочерью Ольгой лично в архивах по мосту ничего не искали, но хотя бы делали запросы в ведомства разных городов. Ольге Леонидовне из Мурома, где в советское время, судя по всему, располагалась обслуживающая организация, прислали фотокопии отчета «об обследовании виадука через реку Квакушку на 655 км участка Арзамас — Канаш Казанской железной дороги, произведенном Мостоиспытательной станцией НИИЖТ» от 27 августа 1953 года. В краткой справке в начале этого документа говорится, что «виадук рассчитан по нормам 1907 года и построен в 1915—1916 годах». Его длина «между задними гранями устоев равна 368,35 м», а высота «от обреза фундамента в среднем пролете до подошвы рельсов — 23,7 м». Дочь историка утверждает, что переправа создана по проекту русского инженера Григория Передерия, академика, специалиста в области мостостроения и строительной механики. Недолгий и неглубокий поиск в Интернете подтвердил ее слова. На сайте isaran.ru «Информационная система «Архивы Российской академии наук» размещен скан «Библиографии трудов академика Г.П. Передерия», датированной 1946 годом. И вот что читаем в главке «Проекты мостов»: «1917 г. Виадук 595 версты линии Арзамас — Шихраны длиной 400 м (построен)». Но в акте государственной историко-культурной экспертизы от 6 октября 2017 года (этот документ есть у дочери историка) фигурируют другие даты постройки.

Процитируем: «Строительство моста связано с бурным строительством железных дорог в Российской империи в конце XIX века. По указу императора Александра III Акционерное общество «Московско-Казанская железная дорога» в 1891 году приступило к сооружению новой железнодорожной линии через Рязань, Саранск и Алатырь. Проект железнодорожного моста-виадука был разработан в 1902 году, в 1903 году были начаты подготовительные работы, с началом Русско-японской войны 1905 года работы были приостановлены, возобновлены в 1913 году под руководством немецкого инженера Гехарда Шумахера, завершены в 1915 году, в 1916 году мост был сдан в эксплуатацию».



На сайте Росавтодора rosavtodor.gov.ru в разделе «Книги» найден прекрасно выполненный скан произведения Передерия «Курс мостов. Конструкция, проектирование и расчет. Часть первая. Мосты малых пролетов. Каменные, деревянные и железные» (издано в 1931 году). В параграфе 4 главы 1 «Каменные мосты» Передерий довольно подробно рассказывает о виадуках Франции. Судя по всему, не прошла даром его командировка в 1908 году в эту страну, а также в Германию и Швейцарию «для ознакомления с практикой строительства мостов» (цитата из биографической справки сайта isaran.ru). И что же мы видим на странице 93? Схему виадука deCommelle (во французских источниках он называется deCommelles), построенного в 1858 году на железнодорожной ветке Париж — Крей (во времена Передерия название этого городка на севере Франции транслитерировали как «Крель»). 15 арок, ширина между колоннами по 19 м, длина около 400 м… Так это же мокринский виадук! С той лишь большой разницей, что viaduc de Commelles был каменным, а доморощенный чувашский — железобетонный. Еще небольшое отличие российского: расстояние между тремя центральными арками составляет 23,74 м, остальными же — 19,4 м.



Кстати, на момент возведения моста в Мокрах железобетон не был «инновационным материалом», как пишут многие российские интернет-источники. Активное применение железобетона для транспортных конструкций в нашей стране началось в 1910-е. В частности, первым крупным таким объектом стал мост в Лебедяни, очень похожий по конструкции на Посопский мост в Саранске. Но, конечно, 120-метровый лебедянский и в два раза более короткий посопский уступают мокринскому не только в длине, но и красоте, и сложности возведения. Поэтому строение в Мокрах в какой-то степени уникально для России.



Источник: stolica-s.su.