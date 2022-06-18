С помощью реализуемой в республике программы расселения аварийного фонда федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Лидия Ивановна из города Шумерли вместе с семьей смогла получить новую квартиру.

«Новое жилье нас очень устраивает, живем с дочерью и внучкой. Состояние старого дома было плохим – у нас был деревянный четырехквартирный барак за городом, он весь провалился, на одну сторону даже полностью осел, наклонился. У соседей с северной стороны прогнил пол – полностью вываливались бревна», – вспоминает Лидия Ивановна.



Действующая программа расселения жилья затрагивает семь муниципальных образований Чувашской Республики: Вурнарский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский районы, Шумерлю и Чебоксары. Для реализации программы выделено 521,7 млн рублей. В феврале 2022 года Фонд ЖКХ согласовал ускорение реализации программы на территории республики на 2023 год. В рамках заявки планируется ускоренно расселить 530 граждан из 24 аварийных многоквартирных домов на сумму 373,6 млн рублей (212,3 млн — за счет средств фонда и 161,3 млн — за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики). Часть предоставляемых фондом средств в размере 63,7 млн рублей уже поступила в виде аванса.



Минстрой Чувашии.