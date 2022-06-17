Шумерлинские медики принимали поздравления с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Накануне поздравления с профессиональным праздником принимал коллектив Шумерлинского межтерриториального медицинского центра.

Главный врач Владимир Кутил поздравил коллег, пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, благодарных пациентов, профессиональных достижений и спокойных дежурств!

Официальные лица – глава администрации города Валерий Шигашев, глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа первого созыва Борис Леонтьев — поблагодарили медиков за титанический труд, а также пожелали им благополучия и здоровья.

«На Ваших плечах лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. В Ваших руках самое ценное, что только есть в мире – жизнь и здоровье людей. И эти умелые руки каждый день творят истинное добро, а порой действительно подлинные чудеса. Примите самую искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, терпение и милосердие, за умение принимать ключевые, жизненно важные решения и оперативно действовать в самых сложных ситуациях!» — отметил Валерий Шигашев.

В этот день лучшие из лучших были отмечены наградами.

Праздничную концертную программу подарил коллектив информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа.

gshum.cap.ru