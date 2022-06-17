Стопроцентные знания!

Поступили результаты первых ЕГЭ основного периода. Начиная с 26 мая выпускники школ сдали географию, литературу, химию, русский язык, базовую и профильную математику, историю, физику, обществознание, биологию, письменную часть экзамена по иностранным языкам. Вчера и сегодня одиннадцатиклассники сдают устно иностранный язык, 20-21 июня — информатику.

Результаты известны пока по пяти предметам — химии, литературе, географии, русскому языку и профильной математике.

Виктория Федулова, обучающаяся 11 а класса школы № 1, набрала 100 баллов по русскому языку.

Виктория — активная участница школьных, республиканских и всероссийских конкурсов сочинений, творческих конкурсов по русскому языку и литературе, один из членов редакционной коллегии школьного литературно-художественного альманаха «Все грани творчества».



На протяжении многих лет Вика посещала занятия школьной студии «Видим.Думаем.Творим», где учащиеся пишут сочинения в разных литературных жанрах, постигают науку стихосложения.

По словам Вики, именно участие в литературных конкурсах, занятия в студии и работа в качестве одного из членов редколлегии альманаха способствовали ее успеху: «Все, чему я научилась здесь, помогло мне достичь высоких результатов на экзамене. Важно не только верить в себя, верить в свою мечту. важно много работать и прилагать много усилий в достижении поставленных целей».

По результатам пяти экзаменов в Шумерле и в Шумерлинском муниципальном округе 14 юношей и девушек испытания прошли более чем успешно, набрав более 90 баллов. Вот они, шумерлинские околостобалльники выпуска 2022 года:

По русскому языку:

Микеева Вероника (школа № 1), Казянина Кристина (школа № 1), Фролова Екатерина (школа № 1), Ильин Даниил (школа № 2), Пронин Иван (школа № 2), Макарова Виктория (школа № 2), Князькова Ксения (школа № 3), Глуханьков Максим (школа № 3), Кирюшина Евгения (гимназия № 8), Коршунова Екатерина (гимназия № 8), Петякова Кристина (гимназия № 8), Бурлакова Юлия (Егоркинская школа).

По химии:

Микеева Вероника (школа № 1), Ильин Даниил (школа № 2), Носков Богдан (школа № 3), Князькова Ксения (школа № 3), Петякова Кристина (гимназия № 8).



Информацию предоставили отделы образования администраций г. Шумерли и Шумерлинского муниципального округа.