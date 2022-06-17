Правительство Чувашии и платежная система «Мир» планируют запустить «Карту жителя»

С помощью такой карты можно будет получать скидки и кешбэк в местных магазинах, а также использовать ее в качестве льготного проездного.

Глава Чувашии и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в регионе «Карты жителя Чувашской Республики».

Соглашение предусматривает совместную работу над проектом Карты жителя на базе платежной системы «Мир». Предполагается также сотрудничество в области внедрения сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью транспортной процессинговой платформы НСПК (АО «НСПК» – оператор платежной системы «Мир»), которая функционирует в республике с ноября 2021 года и обеспечивает сервис безналичной оплаты проезда банковскими картами в региональном транспорте.

Банковскую карту «Мир» любого банка можно будет зарегистрировать в качестве Карты жителя региона на специализированном портале, который планируется совместно разработать в рамках реализации проекта. После регистрации карты «Мир» как Карты жителя с ее помощью будут доступны как финансовые, так специальные нефинансовые сервисы, например, получение кешбэка при оплате покупок в магазинах, учреждениях культуры и спорта региона.

Безналичная система оплаты позволяет реализовать гибкую тарифную политику и продажу билетов для всех категорий граждан, в том числе льготных, используя карту «Мир» и «Карту жителя Чувашской Республики». Ранее Правительство Чувашии уже привлекало платежную систему «Мир» к проработке концепции единого проездного билета в общественном транспорте. Совместно с АО «НСПК» была разработана концепция внедрения единого проездного билета для разных видов транспорта муниципального и межмуниципального сообщения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.