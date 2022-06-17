Петербургский международный экономический форум: итоги первых дней работы делегации Чувашской Республики

- Чувашия рассмотрит возможность расширения поддержки догазификации. Об этом говорилось на рабочей встрече Главы Чувашии Олега Николаева с генеральным директором Группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергеем Густовым.
- В Чувашской Республике готовится к реализации еще один инвестиционный проект, которым предусматривается строительство причала и терминалов речного порта в Чебоксарском районе и складского комплекса на железнодорожной станции города Канаша. Перспективы проекта обсудили Глава Чувашской Республики Олег Николаев и учредитель ООО «ВиаНова» Владимир Ишмурзин.
- Чувашия наращивает сотрудничество с Марий Эл. Олег Николаев и временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве в целях содействия социально-экономическому развитию двух регионов, обмена опытом по основным направлениям развития.
- Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов принял участие в Российском фармацевтическом форуме «Лекарственная безопасность», где обсуждалась тема импортозамещения лекарственных препаратов и медицинских изделий, повышение доверия к российским лекарствам.
- Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Фондом «Росконгресс». «Документ будет способствовать развитию сотрудничества Чувашии с институтом развития в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Чувашской Республики, продвижения перспективных инвестиционных и экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках, решения социальных задач», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев.
- Кабинет Министров Чувашской Республики и Союз машиностроителей России заключили соглашение о сотрудничестве. «Машиностроительный комплекс Чувашской Республики обладает несомненным потенциалом роста – как экономическим, так и инвестиционным. Мы уже видим предпринимаемые руководством республики шаги, направленные на рост производства и обеспечение потребностей промышленности в импортозамещении. Совместно мы намерены сфокусироваться на поддержке этого тренда в регионе и стимулировать его дальнейшее развитие», — подчеркнул зам. председателя Союза Пётр Фрадков.
- Предметом подписанного Соглашения о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской Республики и акционерным обществом «Чувашская энергосбытовая компания», входящим в контур группы компаний «Трансэнергопром», стали организация эффективного взаимодействия сторон по вопросам развития энергетической отрасли в Чувашской Республике, создание комфортной инфраструктуры по клиентскому обслуживанию населения, а также реализация социальных проектов в области экологии и спорта. Общий объем инвестиций в отрасль составит более 2 млрд рублей.
Источник: cap.ru.