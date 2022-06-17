И ответит земля взаимностью

Наше общение с Олегом Удивановым состоялось в самый разгар посевной страды. Тридцатишестилетнего агронома и механизатора в одном лице мы застали в леснотуванском поле за рулем огромного посевного комплекса. В одном из успешных в районе хозяйств — ИП Мазумдер Сайфул А.Ф.М. Ислам (до 2021 года – ООО «Кеннет») — полным ходом шел посев рапса. В поле одновременно работали 5 единиц техники. «Боронуем, культивируем, сеем», — со знанием дела пояснил происходящее Олег Удиванов. По нашей просьбе сельский труженик и рассказал о себе, и поделился некоторыми премудростями посевной страды.



Родился и вырос Олег в деревне Молгачкино. Что такое сельский труд, знает не понаслышке. Отец работал механизатором в торханском СХПК «Комбинат», от и до разбирался в сельхозтехнике, да и дома у Удивановых всегда было немаленькое хозяйство. Олег, самый младший из троих детей, вместе со старшими сестрами просто не мог не впитать в себя все тонкости деревенской жизни.

После школы молодой человек поступил учиться в чебоксарское училище на электрогазосварщика. Потом был призван в армию. Служил в сухопутных войсках, сначала в Екатеринбурге, затем в Краснодарском крае. К концу срочной службы принял решение остаться по контракту. Последующая двухлетняя миротворческая служба в Грузии и Абхазии закалила его и физически, и морально.



Вернувшись домой, Олег некоторое время искал себя. Наш герой вспоминает, как на картофельном заводе в Шумерле выращивал шампиньоны и поднимал целину под топинамбур в Алгашах. Потом был двухлетний опыт работы по полученной в училище специальности электрогазосварщика на военном заводе в Москве.



Он понимал, что всё это было несерьезно и временно. А когда окончательно осознал, что его по-настоящему тянет в деревню, к земле, то при первой возможности вернулся в родные края. Тогда, в 2016 году, в «Кеннет» требовались механизаторы. А право управлять сельхозтехникой Олег Удиванов получил еще в школьные годы.



С первых дней на новом месте молодой механизатор зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: тяжелого труда не боялся, всегда правильно расставлял приоритеты в работе, вовремя проявлял инициативу и нередко брал ответственность в принятии решений на себя.



Окончательно поняв, что работа на земле – это то, чем он хочет заниматься, будущий агроном через год поступил в сельхозакадемию. «Практикой я владел неплохо, а вот теории в моем багаже было недостаточно», — признается сельский труженик. В настоящее время он уже оканчивает учебу. Госэкзамены позади, впереди – защита диплома. Кстати, шумерлинец Олег Удиванов первым в республике защищает диплом по теме «Защита рапса». Так что об этом растении, являющемся богатым источником растительного масла и белковой муки, он знает практически всё.



В этом году хозяйство ИП Мазумдер, кроме рапса, посеяло пшеницу, ячмень, картофель. Общая площадь земель, расположенных в Туванском, Егоркинском, Ходарском, Юманайском поселениях и в Аликовском районе, немаленькая – около 3000 га. «И это не предел, — констатирует правая рука руководителя, агроном Олег Удиванов. — В ближайшем будущем планируем расширяться еще».

С мая по октябрь сельские труженики практически не выходят с полей. Можно сказать, здесь и живут. В посевную работать начинают в 7 часов утра, домой возвращаются не раньше 11 вечера. «В этом году весна выдалась поздней, поэтому сроки поджимают», — поясняет наш собеседник и, будто в доказательство своих слов, указывает на усердно работающую технику.



«Поле – это то место, где не только работается, но и дышится легко», — говорит Олег. И с этим не поспоришь. Здесь нашему герою все процессы по душе — от посадки семян до сбора урожая. Он любит наблюдать, как появляются всходы, как растет и наливается тяжелым зерном колос, и радуется, если в результате общего труда удается собрать хороший урожай. К слову, когда приходит уборочная пора, он лично убирает и рапс, и зерновые. «Рабочих рук не хватает», — констатирует агроном.



Дома, в Молгачкино, Олега ждет большая семья — жена Алена и четверо сыновей (младшему всего полтора года). «Бог даст, будет и дочка», — не собирается останавливаться на достигнутом глава семьи. Супруги содержат большое хозяйство: разводят быков, коров, свиней. И старшие дети во всем стремятся помогать родителям.



«От чего зависит урожай? От качества семян, от погоды и… от ласкового общения с землей», — улыбаясь, раскрывает наш герой свои маленькие секреты. У них в хозяйстве, признается, есть традиция — перед началом страды разговаривать с землей, просить урожай, признаваться кормилице в любви… А как иначе? Землю надо любить, и тогда она ответит взаимностью.

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Несмотря на капризы природы, хлеборобы Шумерлинского муниципального округа своевременно и с хорошим качеством завершили сев яровых зерновых культур.



В 2022 году посевная площадь зерновых культур в сельскохозяйственных организациях составила 5714 га, что составило 107 % к уровню 2021 года.



Сев яровых проведен на площади 3324 га, что составляет 108,6 % плана. Наибольшие площади яровых зерновых культур посеяны в хозяйстве ИП Мазумдер — 902 га, СХПК «Комбинат» — 823 га и АО «Вурнарский мясокомбинат» — 800 га.



Картофель посажен на площади 30,5 га, овощи — 11 га. Также посеяны рапс на площади 522 га и многолетние травы – 89 га.

Ольга Дмитриева.