В Шумерле прошел выездной день антинаркотической профилактики

17 июня обсудить пути и меры повышения эффективности профилактики социально-негативных явлений в подростковой и молодёжной среде в Центр детского творчества прибыли сотрудники Минздрава и МВД по Чувашии, прокуратуры. Участвовали в этом форуме руководители Шумерли и Шумерлинского муниципального округа, представители сфер образования и культуры, школьники, члены волонтерского движения.



Перед началом мероприятия шумерлинцы пообщались с участниками традиционного детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков — я выбираю спорт!», который движется из Казани в Москву с 12 по 26 июня. Затем в актовом зале ЦДТ перед аудиторией с приветственным словом выступили замминистра здравоохранения республики Сергей Тоцкий, глава Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, шумерлинский межрайпрокурор Евгений Серебряков и зам. начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии Сергей Скворцов.

Неслучайным и знаковым назвал антинаркотический форум Сергей Тоцкий, отметив важность подобных встреч для понимания такой глобальной проблемы, как наркотизация общества, для получения четкой и достоверной информации о происходящих в настоящее время процессах в разных группах населения региона. Особое внимание здесь уделяется детско-подростковой категории и людям среднего возраста, т.к. они более подвержены негативному воздействию.



Тому, как организовать профилактическую работу с учащимися в школах и организациях дополнительного образования, отойти от распространенных, но малоэффективных методов и добиться положительного эффекта, был посвящен круглый стол. Представителям субъектов профилактики об этом рассказала главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.



Опытом работы с детьми по профилактике употребления психоактивных веществ поделились директора школ, ЦДТ, главы администраций муниципалитетов. Основная концепция такой работы -«позитивное большинство» — активно поддерживается, реализуется в городе и районе и, по мнению участников круглого стола, даёт хорошие результаты.



В день антинаркотической профилактики также состоялись тренинги, беседы в секциях «Выбор за мной», «Знаю законодательство», «Волонтер – это звучит гордо», «нам со здоровьем по пути» и др., в которых были задействованы социальные педагоги, дети группы риска, добровольцы и активисты, дети, отдыхающие в лагере «Солнцеворот».

Наталья Игнатьева.







