ВЭБ, АСИ и «Диалог» анонсировали цифровой аналитический сервис для губернаторов 

На ПМЭФ в рамках паблик-тока «Уникальные управленческие решения в условиях нестабильности» ВЭБ, АСИ и «Диалог» рассказали о запуске комплексного цифрового инструмента для губернаторов на основе аналитики данных.



Участники паблик-тока обсудили как управленческие данные влияют на повышение качества жизни людей и помогают успешнее управлять территориями, а также как работа с Big Data помогает органам власти добиваться нужного социального эффекта.



В начале дискуссии генеральный директор «Диалога» Владимир Табак сказал, что с развитием digital-среды у граждан возник запрос на получение обратной связи напрямую через социальные сети. При этом долгое время чиновники даже не имели права отвечать на обращения людей через интернет, не говоря уже о разработке методологии таких ответов.



«Наш путь подразумевал создание огромной экосистемы данных. Мы внедрили обратную связь, определили критерии, начали рейтинговать, создали госпаблики. Этот процесс включал в себя глобальную перестройку всей управленческой методологии. Государство – это главный бренд в стране, который не может не позволить себе обратную связь с гражданами в интернете», — прокомментировал Владимир Табак.



Последовательная работа с данными и аналитикой позволила «Диалогу» выйти на новый уровень – интеграцию с цифровыми системами таких институтов развития, как «ВЭБ.РФ» и Агентство стратегических инициатив. Среди подобных систем – рейтинг Качества жизни АСИ и система «Гео.ВЭБ». Дашборд «Диалога» «настроения граждан» в системах АСИ и ВЭБ позволяет отразить медийную напряженность, увидеть текущие и потенциальные точки «недовольства» населения при внедрении цифрового контроля управленческих решений в городах России.



«Раньше госсектор относился к интернету как к развлечению. Мы же смогли показать функциональность диджитала для государства», — подчеркнул Владимир Табак.

Директор регионального развития АСИ по продвижению новых проектов Александр Смекалин отметил важность разработки аналитических решений для рейтингов агентства: «На основе данных «Диалога» мы смогли выстроить систему более оперативного реагирования на проблемы и эффективного внедрения лучших управленческих практик». А также рассказал о взаимодействии с ВЭБ, который отвечает за муниципальную составляющую комплексного продукта для регионов. «Мы планируем 17 числа презентовать комплексный инструмент губернатора, который будет консолидировать результаты многих рейтингов, динамики этих рейтингов, интеграцию в систему «Смартеки» и возможность обратной связи для решения тех или иных проблем. Наш совместный продукт ВЭБ, «Диалога» и Агентства, думаю, будет эффективным на каждой территории», — добавил Александр Смекалин.



Эксперты отметили, что при принятии инфраструктурно важных решений необходимо учитывать обратную связь от граждан и реакцию аудитории на любые инициативы.

Как рассказал Владимир Табак, «Диалог» на основе принципов предиктивной аналитики разработал новый продукт, – календарь рисков для губернаторов, который с помощью искусственного интеллекта выявляет похожие информационные риски в регионах и позволяет видеть прогнозируемые угрозы. Аналитические прогнозы помогают регионам качественнее управлять территориями и понимать, где может возникнуть социальное напряжение, тем самым предупреждая потребности граждан.



Главный управляющий директор, руководитель блока аналитики и маркетинга государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Самохин в свою очередь рассказал о цифровой платформе «Индекс качества жизни в городах России». Система анализирует работу в городах по 12 направлениям и позволяет составить «тепловую карту», увидеть те регионы, в которые можно инвестировать. «Мы на практике реализовываем data-driving подход. У нас уже есть прецеденты, когда ряд муниципальных образований взяли наш индекс за основу развития города. В совокупности Индекс качества и сервис «Гео.ВЭБ» дают полноценную картину жизни в городах», – поделился Андрей Самохин.



О востребованности аналитики данных в стране сказал и вице-президент ПАО «Сбербанк» Михаил Чачин, который представил анализ макроэкономических показателей на основе собранных банковских данных. «Уже свыше 30 регионов покупают наши данные, и с их стороны поступает лишь одна просьба – анализировать еще глубже и детальнее. Почему такая просьба актуальна? Потому что нельзя управлять экономикой, смотря в зеркало дальнего вида – нужна чистота данных и быстрый ответ на изменения, которые есть сегодня», – рассказал Михаил Чачин.

Андрей Самохин подвел итоги public talk: «Все сегодня говорили об одном — об улучшении качества жизни».



Справка

«Диалог» – центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Основные направления деятельности «Диалога»: сеть из 84 Центров управления регионами, цифровизация обратной связи, медиааналитика и онлайн-социология, антикризисные коммуникации, разработка IT-продуктов, проведение информационных кампаний, образовательные программы в сфере госdigital.

Источник: Фотохост-агенство ТАСС.