Вышитая карта России родилась в Чувашии

Уникальный проект был представлен накануне Дня России. Полотно карты размером 3×6,7 метра было собрано на фабрике художественных промыслов «Паха тĕрĕ» в городе Чебоксары из вышитых вручную более 200 мастерами орнаментами традиционной народной вышивки фрагментов, повторяющих географические очертания регионов России.



«В год культурного наследия народов России мы сделали очень важное дело. Мы с вами сшили страну нашими традициями — невидимыми нитями, скрепили наше единство многонациональной большой страны и еще сильнее сплотились ради будущего», — так Глава Чувашии Олег Николаев приветствовал гостей на торжественной церемонии презентации вышитой карты России, в которой приняла участие амбассадор проекта, народная артистка России Надежда Бабкина.



Глава республики констатировал, что реализация проекта «Вышитая карта России» стала яркой, оригинальной и необычной из всех когда-либо созданных контурных карт страны. «Огромная честь и радость, что идея вышить карту России, рожденная в Чувашии – крае ста тысяч вышивок, – получила такую народную поддержку по всей стране. Возможно, карта достойна представления в книге рекордов России. И такую заявку мы сделаем», — подытожил он.



На презентации карты Надежда Бабкина, прибывшая в республику с ансамблем «Русская песня» в рамках всероссийского фестиваля-марафона «Песни России», поблагодарила за гостеприимство Чувашию и подчеркнула, что не могла не поддержать эту инициативу. «Вдохновила меня больше всего идея создания вышитой карты. Это настоящий оберег России», – заявила народная артистка.

Вышитая карта России стала проектом, объединяющим все регионы России, демонстрирующим уникальные традиции и глубинную связь народов страны через декоративно-прикладное искусство.

Напомним, XVI фестиваль-марафон «Песни России» стартовал в Чувашии 9 июня. В рамках десяти фестивальных дней проходят десять концертов, в которых наряду с профессиональными коллективами, приехавшими из разных регионов страны, принимают участие местные самодеятельные и профессиональные коллективы. Маршрутными точками фестиваля стали Новочебоксарск, Комсомольское, Янтиково, Чебоксары, Батырево, Вурнары, Цивильск, Красные Четаи, Кугеси и Козловка. На площадках фестиваля проводятся творческие встречи и мастер-классы, что позволяет зрителям и участникам окунуться в атмосферу праздника и единения с русской культурой, прикоснуться к традициям и своим корням.

Источник: Минкультуры Чувашии.

Творение вышивальщиц России экспонируется в рамках Петербургского международного экономического форума делегацией Чувашии. Выставленная вышитая карта России стала заметным объектом пристального внимания участников.

Экспонирование карты запланировано в каждом федеральном округе страны.