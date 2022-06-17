Агропортрет космонавта восстановлен

В поле на берегу реки Цивиль, возле деревни Ельниково Мариинско-Посадского района восстановлено агроизображение легендарного чувашского космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Андрияна Николаева. Проект приурочен к 60-летию первого полета Андрияна Григорьевича в космос и Году выдающихся земляков в Чувашии, реализован при содействии мемориального комплекса, Агентства по развитию туризма в Чувашии и Фонда развития Чувашии «Пӗрле».

Идея проекта родилась еще в 2014 году, тогда же ее воплотили в реальность. Автор проекта — новочебоксарец Юрий Иванов. “Изучив опыт Японии, где создаются изображения из разных сортов риса, Америки, когда художник выкладывает картины из разноцветных камней, я подумал, а почему бы и нам не создать что-то подобное? И решил, что можно вскопать землю по рисунку, тогда получится два цвета — зеленый и черный. Этого достаточно, чтобы создать картину. Выбор пал на нашего космонавта Андрияна Николаева, мы сделали портрет на площади 100 на 115 метров (чуть больше 1 гектара) к 85-летию со дня его рождения”, — рассказывал он.



Последний раз восстанавливали портрет в 2015 году. Еще была попытка в 2020-м, но не хватило ресурсов. 7 мая 2022 года начались основные работы — перекопка земли. В этот день, чтобы помочь восстановить агропортрет, приехали студенты-волонтеры Чувашского государственного аграрного университета и Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. 21 мая работы продолжили студенты-волонтеры Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и Цивильского аграрно-технологического техникума.



Почти месяц шли работы по восстановлению агропортрета Андрияна Николаева. Теперь планируется в определенные дни приглашать сюда владельцев малой авиации, воздушных шаров, чтобы желающие могли вживую полюбоваться этим уникальным творением с высоты птичьего полета. “Планы грандиозные, — поделился директор мемориального комплекса лётчика-космонавта СССР Александр Тукмаков, — хотим, чтобы здесь появились цветники, велодорожки, чтобы это было такое туристическое место для культурного отдыха, еще один полноценный объект нашего музея. Хватило бы ресурсов для реализации планов”.



Источник: kosmos-memorial.ru.