Правительство Чувашии подписало соглашение о сотрудничестве с Союзом машиностроителей России

Документ направлен на развитие машиностроительного комплекса Чувашской Республики.

Кабинет Министров Чувашской Республики и общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение скрепили подписями Глава Чувашской Республики Олег Николаев и заместитель председателя и куратор Чувашского регионального отделения «СоюзМаш», председатель ПСБ Петр Фрадков.

«В сегодняшних условиях, когда идет ускорение импортозамещения, важно аккумулировать имеющийся потенциал и объединить совместные усилия. Наша совместная работа будет помогать развитию машиностроительного комплекса в республике и формированию в Чувашии технологической среды для динамичного развития отрасли. Мы планируем мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам. Есть возможности и перспективы для наращивания этого направления, и мы приложим все необходимые усилия», – отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Машиностроительный комплекс Чувашской Республики обладает несомненным потенциалом роста – как экономическим, так и инвестиционным. Мы уже видим предпринимаемые руководством республики шаги, направленные на рост производства и обеспечение потребностей промышленности в импортозамещении. Совместно мы намерены сфокусироваться на поддержке этого тренда в регионе и стимулировать его дальнейшее развитие», — подчеркнул Пётр Фрадков.

Справка:

Союз машиностроителей России формирует стратегию развития отрасли, а также участвует в реализации государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. Чувашское региональное отделение «СоюзМаш», располагая обширной базой промышленного потенциала, представляет интересы трудящихся, занятых в различных сферах регионального машиностроения.

Председатель ПСБ является заместителем председателя «СоюзМаш», курирует Чувашское региональное отделение организации.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики