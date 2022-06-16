О дальнейшей судьбе многоквартирных домов, находящихся на обслуживании в ООО «Система управления»

«Как будут содержаться многоквартирные дома?» — весьма актуальный вопрос, касающийся, в первую очередь, жильцов домов, находящихся на обслуживании в ООО «Система управления».

Глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев провел первую встречу с конкурсным управляющим Алексеем Матвеевым, назначенным на эту должность арбитражным судом.

Пушкина 29; Южная 8,10; Дом ветеранов; признанные аварийными дома, расположенные в районе МОПРа — Мира... Именно эти дома попали в «группу риска», по которым нет очевидного решения, но уже в ближайшие 2-3 недели собственники жилья которых должны определиться со способом управления их имуществом.

По всем вопросам приняты предварительные решения, 20 июня состоится очередная встреча уже в администрации города на еженедельном совещании по вопросам ЖКХ. Трансляция будет вестись в прямом эфире в официальном сообществе в ВКонтакте https://vk.com/shumerlyavk, где каждый житель сможет задать жизненно важные для себя вопросы.

Сайт администрации г. Шумерли.