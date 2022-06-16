Навстречу модернизации городских тепловых сетей в Шумерле

Глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев провел рабочую встречу с представителями ГУП «Чувашгаз».

Основным вопросом встречи стала подготовка дополнительных документов для подачи заявки в Фонд содействия реформирования ЖКХ (г.Москва) на получение инвестиционного кредита на строительство сетей от БМК по ул. К.Маркса, Чайковского, Сурская и Коммунальная, оформление соглашений на публичные сервитуты с собственниками МКД и юрлицами.

В ходе встречи также обсуждались вопросы по организации производства работ при строительстве сетей.

Обсудили и проводимые предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

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Республике предоставлен дополнительный лимит на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в размере более 1,2 млрд рублей на развитие социальной и инженерной инфраструктуры трех жилых микрорайонов. Еще 427 млн рублей в регион будет привлечено за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ на строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в Козловке и Шумерле.

Источник: gshum.cap.ru