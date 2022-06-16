Заявки на отлов — через мобильник

Жители Чувашии нередко делятся в соцсетях информацией об агрессивном поведении бездомных животных. С начала года ЦУР Чувашии зафиксировал более 400 обращений по поводу отлова безнадзорных собак и кошек. Чаще всего на них жаловались в Канаше, Чебоксарах, Шумерле, Новочебоксарске и Алатыре.

Скоро обратиться с заявкой на их отлов станет гораздо проще. Это можно будет сделать с помощью мобильного приложения или через сайт, рассказали в республиканской Госветслужбе.

⁣

«Автоматизированная информационная система обращения с животными без владельцев» позволит вести учет животных, принимать заявки на отлов.

Ловцы животных получат возможность автоматически принять заявки от органов местного самоуправления, организовать проведение ветеринарных мероприятий, оформить передачу и приемку животных из приютов.