Более 200 тысяч россиян присоединились к спецпроекту «Лето знаний»

1 июня в России стартовал спецпроект «Лето знаний». За первые две недели число уникальных пользователей проекта на сайте educont.ru составило 210 881. Из них: 1 619 учителей, 209 262 школьника.



Самыми популярными курсами стали: программирование, русский язык, астрономия, сборники олимпиадных заданий.



Участница Первого Всероссийского форума классных руководителей, учитель английского языка МБОУ «СОШ №41» г. Чебоксары Наталья Петрова отмечает, что интерактивный формат обучения повышает эффективность усвоения информации.



«Как только я узнала о спецпроекте «Лето знаний», то сразу же зарегистрировалась на сайте и получила доступ к образовательным курсам. Радует интуитивно понятный интерфейс. Также отмечу, что онлайн-курсы с элементами игры повышают интерес ребенка к изучению нового. Школьники самостоятельно и с родителями могут бесплатно пройти сотни развивающих занятий, повторить школьную программу, подготовиться к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам. Считаю, что данный спецпроект очень нужный и полезный для обучающихся», — говорит Наталья Петрова.



Напомним, «Лето знаний» — это подборка курсов в каталоге цифрового образовательного контента на сайте educont.ru. Здесь собрано более 450 развивающих курсов для школьников, которые подходят для изучения во время летних каникул. Учителя в школьных лагерях также могут воспользоваться программами.



Чтобы стать участником спецпроекта «Лето знаний» необходимо зарегистрироваться на сайте educont.ru. Доступ к интерактивным курсам от ведущих образовательных онлайн-сервисов будет открыт до 1 сентября.



Справочно: Каталог цифрового образовательного контента создан в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Все курсы предоставили российские онлайн-школы и платформы: Учи.ру, Фоксфорд, Мобильное электронное образование, ЯКласс, 1С: Урок, Новый диск, Просвещение, iSmart, Globallab, Native Class и Облако знаний.