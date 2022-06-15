Чем опасен VPN?

Миллионы людей пользуются технологией VPN, не задумываясь об информационной безопасности.

Эксперты отмечают, оставлять VPN включенным на постоянной основе не стоит, так как пользовательские данные могут утечь в сеть. Если при включенном VPN пользователь все же заходит, например, в интернет-банк, стоит сразу обновить свои учетные данные, ограничить банковские переводы и запретить онлайн-платежи.

Самый безобидный способ использования данных, которые может «украсть» сервис, — формирование контекстной рекламы во взломанном приложении. Однако эта информация также может быть использована для формирования цифрового профиля пользователя с целью продажи его мошенникам. Возможен также перехват данных с целью хищения учетных записей и платежной информации.

По словам экспертов, платные VPN-сервисы более надежны в использовании. Однако их использование не устраняет полностью риск использования информации в корыстных целях, а лишь в некоторой степени снижает его.

«Суть VPN — это перенаправление вашего интернет-соединения через серверы в различных точках земного шара с целью подменить ваше местоположение и тем самым обойти защиту по GEO-блоку, либо адресу конкретного ресурса у провайдеров, либо у целевого ресурса. По данным, которые предоставляют ИБ исследователи, более половины популярных VPN-приложений в магазинах для iOS и Android расположены в Китае. Хотя, как известно, официально VPN в этой стране запрещен», — рассказал ТАСС руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин.

Отметим, используя VPN, вы доверяете сервису на таком же уровне, который обычно доступен вашему интернет-провайдеру. При этом, если провайдер ограничен регуляторными требованиями по отслеживанию вашей активности, то VPN-сервис видит и, возможно, пользуется знаниями о вашей жизни в интернете.