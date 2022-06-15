Запущен портал для поиска отечественных аналогов импортной продукции

Новая платформа интегрирована с площадкой Сбер А в областях госзакупок, закупок с госучастием, коммерческих закупок и продаж, малых закупок в онлайн-магазине SberB2B.

На электронной площадке Сбер А начал работать сервис для поиска отечественных аналогов импортной продукции произведенов.рф.

После регистрации на нем пользователи получают неограниченный доступ к новым рынкам и возможность закрыть свои актуальные потребности. Представитель площадки рассказал, что сервис позволяет оперативно подобрать нужную замену продукции и найти надежных контрагентов.

На сайте предлагается ранее не представленный на рынке сервис информирования производителей о потребностях заказчиков, в первую очередь в сфере импортозамещения — в какой отечественной продукции они нуждаются: поставщик знакомится с техзаданием и делает свое предложение. Сервис позволяет существенно сократить временные издержки по поиску отечественных аналогов за счет автоматизации.

Реализованные на площадке технологии позволяют создавать карточки спроса заказчиков, верифицировать пользователей через электронную цифровую подпись, осуществить интеллектуальный поиск спроса и предложений. Также пользователи могут общаться по заявкам с помощью встроенного мессенджера, производители и заказчики могут обмениваться документами, налажены возможности интеграции с любыми информационными системами и площадками.

Площадка интегрирована с государственной информационной системой промышленности (ГИСП).

Минэкономразвития Чувашии.