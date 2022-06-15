Глава Чувашии предложил учредить в России новый праздник

Объявить 1 июля Днем тружеников тыла — такое предложение озвучил Олег Николаев в ходе визита в Совет Федерации. Напомним, на площадке парламента страны Чувашия представляет выставку «Женщина в тылу. Подвиг. Любовь. Победа». Ранее выставка «Рубежи Победы» состоялась в Госдуме России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии открытия выразила уверенность, что выставка никого не оставит равнодушным и станет еще одним важным шагом в увековечении памяти великого поколения победителей, а также высказала слова благодарности Главе Чувашской Республики и его команде за этот проект.

Говоря об инициативе учреждения новой даты в России, Валентина Матвиенко оценила ее как заслуживающую поддержки: «Инициатива Чувашии, думаю, будет поддержана регионами – 1 июля объявить Днем тружеников тыла. Победа ковалась миллионами граждан. Это замечательная идея. Если удастся реализовать, Совет Федерации поддержит вашу инициативу и обратится к Президенту, чтобы такая памятная дата появилась в российском календаре. Спасибо за вашу инициативу».

Глава республики представил в дар Совету Федерации копию вышитой карты России размером 1 м х 1,4 м. Оригинал ее будет выставлен в дни проведения Петербургского международного экономического форума.

Источник: cap.ru.