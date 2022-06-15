В беззаявительном порядке осуществлен перерасчет выплаты на первого ребенка

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и назначается, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Чувашской Республике на 2022 год.

С 11 июня величина прожиточного минимума на 2022 г. трудоспособного населения составляет 12 896 руб., т.е. среднедушевой доход семьи не должен превышать величину (12 896*2 = 25 792 руб.). Размер ежемесячной выплаты с 01 июня текущего года составляет 11 476 рублей. В беззаявительном порядке осуществлен перерасчет выплаты и направлена доплата в сумме 8,7 млн руб.

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях — осуществляется со дня обращения за ее назначением.

В 2022 году на осуществление ежемесячной выплаты в случае рождения или усыновления первого ребенка предусмотрено 1 129,2 млн. руб.

Минтруда Чувашии.