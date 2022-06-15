Более 40 исследований провели социологи ЦУР Чувашии

За полтора года работы Центр управления регионом Чувашской Республики провел больше 40 социологических исследований. Жители Чувашии выразили свое мнение о проведении в республике Года выдающихся земляков, ожиданиях от Послания Главы Чувашии, реализации национальных проектов, работе общественного транспорта, финансовой грамотности, интернет-предпочтениях, работе общественного транспорта, проведении пятиминуток в школах и др.

Особенность работы социологов ЦУР в том, что все исследования проводятся в онлайн формате. Именно в Интернете, социальных сетях находятся респонденты. Инструменты онлайн-социологии дают возможность в сжатые сроки делать моментальную «фотографию» мнений активных пользователей социальных сетей, улавливать основные тренды.



Так, ЦУР был проведен опрос среди 282 представителей бизнеса Чувашии, цель которого – оценка эффективности мер господдержки. «В ходе опроса выявлены отрасли, нуждающиеся в дополнительной поддержке со стороны властей. Это промышленность, сельское хозяйство, торговля», — отмечает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов. Итоги опроса озвучены 10 июня на заседании штаба по поддержке устойчивости экономики республики в условиях санкционного давления, на котором список системообразующих организаций расширен еще на 22 предприятия. В настоящее время завершается вторая волна опроса предпринимателей, результаты которого также будут переданы в региональный Минэк.

«Главная цель социологических исследований – получить срез мнений населения по актуальным вопросам, выявить болевые точки, уточнить запросы к власти. Например, по запросу министерств наши социологи узнали мнение пользователей соцсетей о рейтинговом голосовании по выбору территории для благоустройства, развитии села, раздельном сборе ТКО. Онлайн-социология – один из инструментов ЦУР, который позволяет слышать мнение граждан, выстраивать «цифровой мостик» между жителями и властью», — говорит руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.