Шумерлинских волонтеров благоустройства поблагодарили за активность

Печенье и конфеты, травяной чай в стеклянных чайничках подогревается на свечах, а над столиками покачиваются воздушные шарики. На них аббревиатура и трехзначные числа – обозначают, какое учебное заведение сколько голосов собрало в ходе рейтингового голосования по выбору территории для благоустройства в 2023 году в Шумерле…



В такой уютной обстановке 14 июня в Центре детского творчества состоялась встреча главы администрации города Валерия Шигашева и заместителя главы — начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбины Ксенофонтовой с волонтерами благоустройства из школ города и Шумерлинского политехнического техникума.



Андрей Кудрявцев, педагог-организатор ЦДТ, курировавший волонтерскую работу, открывая встречу, сообщил, что в Шумерле в голосовании с 15 апреля по 30 мая приняли участие 4872 человека, что выше заявленной городу планки на 2 %. В итоге среди городов Чувашии Шумерля заняла 1 место. Из общего числа голосов волонтерами было собрано 2911, через портал «Госуслуги» проголосовал 1961 человек. Среди волонтеров школ по сбору голосов явным лидером стала гимназия 8 (715), второй результат (468) показали волонтеры Шумерлинского техникума, третий – ребята и их наставники из школы 3 (434). Отметку в 330 голосов преодолели волонтерские группы ЦДТ и школы 1, 255 голосов в копилку внесла школа 2 и 157 голосов – школа 6.



Такая кропотливая работа молодежью и педагогами, несомненно, проведена не зря, и очень важно, чтобы все горожане были включены в проект по созданию комфортной городской среды, сказал, обращаясь к собравшимся, глава администрации Валерий Шигашев. «Мы не смогли бы ничего сделать без вас, наших волонтеров – наших рук и глаз. Чтобы дойти до каждого жителя, каждого гражданина, необходимы вы – наши помощники, — отметил он роль ребят и взрослых. – Я вас благодарю за ту работу, которую вы провели».



В подтверждение слов глава и его заместитель вручили наиболее отличившимся волонтерам благоустройства и коллективам шумерлинских средств массовой информации благодарственные письма. Руководитель городского волонтерского штаба Елена Голованова также отметила волонтеров школ и техникума благодарностями за участие в социально значимой кампании. Все часы, отработанные волонтерами, будут занесены в их волонтерские книжки.



Ну и напоследок: проект благоустройства территории, победившей в рейтинговом голосовании (центральная площадь и участок ул. Октябрьской до ул. Щербакова) вскоре будет вынесен на общественное обсуждение, и все идеи и предложения горожан обретут конечную форму.



Н. Игнатьева.







