Фестиваль пива «Зеленое золото России – 2022» — это презентация достижений отечественного хмелеводства, пивоварения, поддержка крафтового пивоварения как искусства, импортозамещение в отрасли.

Фестиваль будет проходить в рамках празднования Дня Республики и станет имиджевым для региона. На его площадках представят национальные обряды и традиции пивоварения, состоится дегустация лучших сортов отечественного пива. За круглым столом соберутся хмелеводы и пивовары со всей России и обсудят перспективы развития отрасли.

Фестиваль соберет более 10 000 участников, туристов, жителей и гостей республики.

Крупные пивоваренные компании России, крафтовые пивовары, производители хмеля смогут презентовать лучшие сорта и рецепты своей продукции. Для этого оборудованы специальные шатры и торговые домики.

Участниками фестиваля станут, как жители республики, так и ее гости, туристы, приезжающие в Чебоксары. Не зря местом проведения его выбрана Площадь речников.

Приобрести билеты и получить подробную информацию можно на сайте фестиваля.

Дата проведения: 23-26 июня 2022 г.

Место проведения: площадь Речников г. Чебоксары

Организаторы фестиваля: Кабинет Министров Чувашской Республики, Администрация города Чебоксары, пивоваренные предприятия.