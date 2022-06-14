Россиянам могут предоставить право запрещать выдавать кредиты на свое имя

Центральный банк предложил ввести для россиян механизм самозапрета на выдачу кредитов. Законодательные предложения об этом направлены на межведомственное согласование, говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что ограничения можно будет самостоятельно бесплатно устанавливать и снимать бесконечное количество раз, в том числе – через госуслуги. Они будут отражаться в кредитной истории человека и станут защитой от мошенников, которые могут оформить на него кредит или заем, незаконно используя копии паспортов, логины, пароли и другие личные данные граждан.

Перед выдачей кредитов банки должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если несмотря на них кредит будет выдан, то требовать погашения долга банк уже не сможет.

Предполагается, что ограничения на выдачу кредитов могут быть установлены разные: например, только для микрофинансовых организаций или каких-то конкретных банков, также это может быть запрет на выдачу дистанционных кредитов.

Источник: rg.ru.