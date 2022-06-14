ВУЗы Чувашии к старту приемной кампании готовы

Российские вузы и их филиалы готовы к старту приёмной кампании, которая должна начаться 20 июня. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. В этом году увеличено число бюджетных мест. По поручению Президента Владимира Путина приоритет при распределении бюджетных мест отдается региональным вузам – они получат 73% от общего количества.



Наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено для инженерных, педагогических и медицинских специальностей. Представители этих профессий наиболее востребованы для ускорения импортозамещения и эффективного социально-экономического развития страны.

«В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек. В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами – лично, по почте и в электронной форме через сайт университета или суперсервис “Поступление в вуз онлайн», – отметил Дмитрий Чернышенко.



Минцифры при участии Минобрнауки разработан суперсервис «Поступление в вуз онлайн». К нему подключено 974 образовательные организации высшего образования и их филиалы. Абитуриенты, особенно из удаленных уголков страны, могут подавать документы онлайн. У абитуриента должна быть подтверждённая учётная запись на сайте госуслуг, в личный кабинет необходимо загрузить документы об образовании и личных достижениях. После их подтверждения предоставлять оригиналы в вуз будет не нужно.



«Стоит сказать, что наша вузовская система гармонично коммуницирует с суперсервисом «Поступление в вуз онлайн», многофункциональным инструментом для абитуриентов, имеющих личный кабинет на портале госуслуг. Уже несколько лет функционирует Личный кабинет абитуриента, где можно подавать документы онлайн. Начался процесс создания новой цифровой платформы для абитуриентов, которая станет еще более удобной и интуитивно понятной и для поступающих, и для операторов приемной комиссии. Для решения этой задачи был заключено партнерское соглашение с Экспертным центром корпорации «Галактика» — компанией, которая занималась цифровизацией работы приемной комиссии в крупнейших вузах страны, таких как Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», — прокомментировал ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Александров.