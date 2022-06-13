Шумерля вместе со всей страной отпраздновала День России



День России — праздник относительно молодой, с ещё формирующимися традициями, но, несомненно, приобретающий всё большую значимость для россиян. И Россия для наших граждан ассоциируется уже не с чем-то лиричным, отвлеченным, а с сильным государством, с чувством патриотизма, с местом, где люди могут жить счастливо. Во всяком случае, именно такие мнения 12 июня озвучили опрошенные газетой «Вперёд» шумерлинцы.



В городе мероприятия, посвященные Дню России, начались задолго до самой даты. В основном они были ориентированы на подрастающее поколение. А финалом в праздничный день стала концертная программа на танцплощадке в городском парке культуры и отдыха. Своё творчество зрителям дарили городские коллективы и солисты.



С государственным праздником горожан поздравили глава Шумерли Сергей Яргунин и глава администрации Валерий Шигашев. Они отметили, что Россия — это не только и не столько военная мощь, полезные ископаемые и огромная территория, Россия — это прежде всего её граждане. Вклад ряда представителей сферы образования и культуры города, ветеранских организаций в патриотическое воспитание подрастающего поколения, в организацию массовых значимых мероприятий был отмечен наградами.







