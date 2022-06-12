Шумерлинский МО поздравляет с Днём России

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством, страна, соединившая в единое государство множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей не только нашей малой родины – Чувашии, но и всей великой державы — России.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ и нашу землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!

Глава Шумерлинского муниципального округа Л. Рафинов.