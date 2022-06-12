Шумерлинские кадеты танцевали вальс под выступление Матроны Шаниной в Чебоксарах

Сегодня, 12 июня, в День России, во всех уголках нашей необъятной страны, проходят торжественные мероприятия, посвящённые этому празднику.



Шумерлинским ребятам, ученикам кадетского класса 8 а школы №6 (кл. рук. Татьяна Ванеева), воспитанникам танцевального коллектива «Блеск» ДК «Восход» (хор-ф Иван Лиховид), выпала честь принять участие в праздничных мероприятиях в столице Чувашии.



Наши кадеты стали участниками знаменной группы Межрегионального открытого фестиваля конкурса детских и кадетских духовых оркестров «Виват Россия». И под звуки духового оркестра и барабанщиков в торжественном марше прошли по площади.



Так же, ребята приняли участие в концертной программе, где Матрона Шанина исполнила песню «Ветераны». Кадетский вальс, в исполнении юных шумерлинских танцоров, стал завершающим аккордом в ее выступлении.

Встреча с известными артистами, новые знакомства, большой и красивый праздник — все это, наверняка, оставит у ребят незабываемые впечатления от главного праздника нашей страны — Дня России!

Е. Белякова.







