Руководство города поздравляют с Днём России

Уважаемые шумерлинцы!

Сердечно поздравляем вас с Днём России!

Эта дата – замечательный повод задуматься о настоящем и будущем нашей Родины – страны с уникальной историей и культурным наследием, богатейшими природными запасами и мощным научно-техническим потенциалом.

Это праздник гражданского мира и согласия всех людей, свободы и ответственности за судьбу Отечества, потому что каждый из нас заинтересован в единой и сильной России.

Мы любим Россию всегда – и в пору расцвета, и в сложные времена — и понимаем, что только от всех нас зависит, каким будет её будущее, будущее страны, в которой будут жить наши дети и внуки.

И только в сплочении и единении мы сможем сохранить нашу богатую историю и культуру и сформировать мощное, достойное, независимое государство.

В этот праздничный день хотим пожелать нам гордиться тем, что мы живем в такой великой стране. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым.

С праздником!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.