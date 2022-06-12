Уважаемые шумерлинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём России!
Эта дата – замечательный повод задуматься о настоящем и будущем нашей Родины – страны с уникальной историей и культурным наследием, богатейшими природными запасами и мощным научно-техническим потенциалом.
Это праздник гражданского мира и согласия всех людей, свободы и ответственности за судьбу Отечества, потому что каждый из нас заинтересован в единой и сильной России.
Мы любим Россию всегда – и в пору расцвета, и в сложные времена — и понимаем, что только от всех нас зависит, каким будет её будущее, будущее страны, в которой будут жить наши дети и внуки.
И только в сплочении и единении мы сможем сохранить нашу богатую историю и культуру и сформировать мощное, достойное, независимое государство.
В этот праздничный день хотим пожелать нам гордиться тем, что мы живем в такой великой стране. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым.
С праздником!
Глава города Шумерли С. Яргунин,
глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
Руководство города поздравляют с Днём России
Уважаемые шумерлинцы!
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