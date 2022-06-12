Отделение ПФР по Чувашии и республиканский Союз женщин заключили соглашение о сотрудничестве

31 мая управляющий Отделением ПФР по Чувашской Республике Валерий Николаев и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Стороны планируют взаимодействовать по вопросам обеспечения поддержки семей с детьми, социальной защищенности и реализации прав женщин, детей-инвалидов, а также граждан, нуждающихся в силу возраста, состояния здоровья и сложных жизненных обстоятельств в помощи и защите.



Органы ПФР предоставляют населению ряд государственных услуг, направленных на поддержку материнства и детства, – это материнский капитал, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, выплаты неработающим женщинам и женам военнослужащих (единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, выплата на летний оздоровительный отдых детям погибшего военнослужащего), а также единовременная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью. В рамках государственной поддержки детей-инвалидов органами ПФР выплачиваются пенсии по инвалидности и ежемесячная денежная выплата. Родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, предоставляется ежемесячная компенсационная выплата.



С мая 2022 года осуществляется ежемесячная денежная выплата семьям с невысоким доходом, воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно. На сегодня в Чувашской Республике по заявлениям родителей выплата назначена на 29,6 тыс. детей, по принятым решениям перечислено более 456 млн рублей.



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.