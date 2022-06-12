Город начинается со двора

«Мы с нетерпением ждали благоустройства нашего двора. Спасибо всем причастным. Надеемся, жильцы будут беречь тот уют, который нам пытаются создать», — сказали на встрече с главой администрации Валерием Шигашевым жители домов №№ 13 и 15 по ул. Чайковского, где проводятся ремонтные работы (асфальтирование, освещение, установка лавочек и урн). В этом году ремонт ожидает ещё несколько дворовых территорий: ул. Чайковского, 11; ул. Островского, 70; ул. Интернациональная, 33; ул. Интернациональная, 3; ул. Интернациональная, 6; ул. Мира, 5/1; ул. Горького, 1; ул. Ленина, 2; ул. Ленина, 4; ул. Ленина, 6.



По незавершенным работам прошлых лет администрация принимает меры для привлечения строителей к ответственности. Так, с генеральным директором ООО «Термострой» (г. Владимир) Дмитрием Медведевым обсуждено выполнение ранее взятых обязательств по устранению претензий, связанных со строительством дворовых площадок в 2021 году. «Ранее достигнутые договоренности не были исполнены по причине большой загруженности и ввиду срочного производства ландшафтных работ по озеленению сквера им. Скаржевского», — пояснил подрядчик. Протокольно были зафиксированы новые сроки — продолжение работ по завершению строительства и благоустройству дворовых территорий запланировано на 13 июня.



По дворовым площадкам, находящимся на стадии незавершенного строительства, ответственность за которые несет ООО «Строймеханика», 9 июня проведено выездное совещание. Директор предприятия Дмитрий Лапин в режиме конференцсвязи подтвердил руководству администрации Шумерли свои намерения заключить договор с МУП «БТИ» на устранение полного объема замечаний. «Уже завтра планируем ремонт ограждения футбольной площадки по Ленина, 40, необходимый крепеж имеется. К остальным работам приступим после подписания контракта», — сообщил директор БТИ Александр Балакирев.

Источник: администрация г. Шумерли.