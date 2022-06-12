Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник стал символом сплочения граждан великой многонациональной и многоконфессиональной России. Такое многовековое единение основано на патриотизме, бережном отношении к своему историческому и культурному наследию, уважении к традициям, трудолюбии и созидании. Все это и есть державность, величие нашей Родины.
В Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, Чувашия станет одной из точек притяжения, консолидации всего российского народа. Именно здесь и впервые в День России будет представлена «Вышитая карта России» – уникальное произведение вышивки, которое готовили мастера всех регионов нашей Родины. Проект, зародившийся в республике, – предмет огромной гордости и радости для всех нас.
Пусть гордость за нашу страну передаётся из поколения в поколение. Пусть этот праздник вдохновит нас всех на новые дела во благо Отечества.
Желаю вам мира, тепла, крепкого здоровья и счастья!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.
Глава Чувашии поздравляет с Днём России
Дорогие соотечественники!
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