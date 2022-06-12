Глава Чувашии поздравляет с Днём России

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник стал символом сплочения граждан великой многонациональной и многоконфессиональной России. Такое многовековое единение основано на патриотизме, бережном отношении к своему историческому и культурному наследию, уважении к традициям, трудолюбии и созидании. Все это и есть державность, величие нашей Родины.

В Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, Чувашия станет одной из точек притяжения, консолидации всего российского народа. Именно здесь и впервые в День России будет представлена «Вышитая карта России» – уникальное произведение вышивки, которое готовили мастера всех регионов нашей Родины. Проект, зародившийся в республике, – предмет огромной гордости и радости для всех нас.

Пусть гордость за нашу страну передаётся из поколения в поколение. Пусть этот праздник вдохновит нас всех на новые дела во благо Отечества.

Желаю вам мира, тепла, крепкого здоровья и счастья!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.