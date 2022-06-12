Благотворительный фонд «Это чудо» развивает следж-хоккей

Проект фонда «Хочу играть в хоккей» адресован детям и подросткам от 7 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Партнерами проекта являются благотворительный фонд Владимира Потанина, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Федерация адаптивного спорта г. Москвы, Управление по делам молодежи, физической культуре и спорта г. Кирова.

Благотворительный фонд «Это чудо» более четырех лет осуществляет проектную деятельность по развитию системы включения детей-инвалидов в адаптивный хоккей на территории Кировской области и Чувашии. В Чувашии четыре года существует детская следж-команда «Атал», а в Кирове два год назад создана команда «Медведи».



Проект стартовал 1 мая и предполагает набор детей в подготовительную группу и группу спортивного резерва по следж-хоккею, создание материально-технической базы для занятий специальным хоккеем для подготовительной группы, организацию регулярных тренировок с 1 сентября 2022 г., обмен и использование практического опыта регионов в области адаптивного хоккея. Регулярные тренировки будут проходить 2 раза в неделю в Чебоксарах и в Кирове на уже работающих площадках с созданием подготовительной группы и спортивного резерва по следж-хоккею. Также будут проведены мастер-классы для новичков, обучение для тренеров. Итоговым мероприятием станет региональный турнир по следж-хоккею.



Если ваш ребенок хочет заниматься адаптивным хоккеем, приглашаем в дружную команду мальчиков и девочек 7-14 лет, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Необходимое для занятий оборудование и экипировка предоставляются бесплатно.



Адрес БФ «Это чудо»: г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, оф. 404. Тел. 8(8352)76-68-68. Телефон координатора проекта +7 9871236578.



Пресс-служба БФ «Это чудо».