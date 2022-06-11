Чувашия представила в Госдуме выставку «Рубежи Победы»

На текущей неделе в Государственной Думе Российской Федерации республика презентовала проект по увековечению подвига тружеников тыла – участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Модератором выставки выступила депутат Государственной Думы Алла Салаева.

Основную экспозицию выставки представляют архивные фотографии об истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Стенды с данными из архивных документов, отражающие сроки строительства, объемы работ, количество людей, техники, оборудования, привлеченных на строительство. Особое место отведено предметам, найденным на местах строительства защитных рубежей. В числе экспонатов также памятная медаль, посвящённая 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, макеты мемориала «Строителям безмолвных рубежей» и первого здания завода № 320 (Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева). На выставке были презентованы сборники «Строителям безмолвных рубежей» и «Протянули на сотни километров противотанковые рвы и заграждения…».



Помощник Президента России Владимир Мединский в своем приветствии к организаторам и участникам мероприятия назвал проведение выставки «Рубежи Победы» весьма своевременным, а мемориал «Строителям безмолвных рубежей», созданный Российским военно-историческим обществом по инициативе руководства Чувашии и планируемый к открытию 1 июля, — достойным вкладом в увековечение трудового подвига наших предков.



Глава Чувашской Республики Олег Николаев особо выделил работу по изданию книг, постановке спектаклей, организации выставок. Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков выразил признательность команде Главы и всем жителям республики за проделанную работу. Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов от фракции ЛДПР поблагодарил руководство республики за сохранение истории нашей страны.

«Смысл и необходимость проведения подобных выставок заключается в том, чтобы понять, как сохранить вот этот уникальный генетический код победителей, как передать его людям», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что гордится тем, что Чувашия глубоко интернациональная по своему духу и ее жители отличаются трудолюбием. Значимость вклада Чувашии в открытие малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне обозначил руководитель фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Отметил важность выставки и руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Председатель комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил признательность Российскому военно-историческому обществу за поддержку инициатив Чувашии по увековечению трудового подвига народа в годы Великой Отечественной войны.

Выставка «Рубежи Победы» сегодня завершит работу в Госдуме, а с 14 по 17 июня будет представлена в Совете Федерации. На протяжении всех дней выставки проходили показы фрагментов документального фильма о строительстве Сурского рубежа, созданного волонтерами Победы при поддержке Фонда президентских грантов.



Источник: cap.ru.







