О судебных извещениях будут уведомлять через Интернет

Госслужбой Чувашии по делам юстиции на судебных участках мировых судей Чувашской Республики внедрен механизм отправки заказных почтовых отправлений в форме электронного документа.

«Сегодня достаточно большое количество граждан имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг и являются активными пользователями цифровых сервисов. Наша задача — упростить порядок извещения лиц о начавшемся судебном процессе, дать им возможность оперативно получать юридически значимые уведомления с использованием портала, сделать сложившийся механизм уведомления более гибким и актуальным», — отмечает руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов.



Государственные письма обычно содержат повестки от ФССП России, оповещения о штрафах и задолженностях. Госорганы направляют такие оповещения по адресу места жительства или регистрации гражданина. Часто получатели пропускают или теряют письма, из-за этого растут долги и появляются новые штрафы. Сервис подразумевает замену бумажных извещений, заказных писем в почтовом ящике на электронные — теперь они будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах». Письма нельзя будет удалить из личного кабинета портала, они всегда будут доступны для просмотра.



Чтобы получать такие письма и уведомления в электронном виде, необходимо зайти в настройки уведомлений в личном кабинете и указать свое согласие на получение в электронном формате в госпочту.



Госслужба Чувашии по делам юстиции.