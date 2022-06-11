Не за горами Акатуй

18 июня в Шумерлинском муниципальном округе состоится традиционный праздник песни, труда и спорта Акатуй.



Заседание оргкомитета по подготовке и проведению этого праздника состоялось в администрации округа 7 июня. В ходе него были обсуждены организационные вопросы, связанные с проведением спортивных и культурных мероприятий, обеспечением безопасности участников.

События будут разворачиваться на опушке в конце улицы Заводской города Шумерли. С самого утра начнет работать торговая ярмарка, для детей будут представлены развлекательные аттракционы, для любителей спорта и болельщиков — многочисленные конкурсы и состязания. Территориальные отделы разместят свои подворья и встретят гостей хлебом-солью, угостят блюдами чувашской национальной кухни. Для участников праздника будет организована выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров.



Праздничная программа продолжится ярким концертом, в котором примут участие артисты чувашской эстрады, лучшие творческие коллективы республики, города и района.

Самым приятным моментом торжества станет церемония награждения и чествования. Почетными грамотами, памятными медалями, благодарностями и подарками будут награждены жители, достигшие высоких результатов в своей работе.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.