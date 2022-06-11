В День России в парке состоится концерт

Тематические мероприятия, посвященные государственному празднику, в городе начались задолго до 12 июня и направлены они в основном на молодых шумерлинцев. Это выставки рисунков и книг, викторины и познавательные часы в библиотеках, беседы и конкурсы в летних лагерях отдыха.

День России-2022 наверняка надолго запомнится жителям города, которым недавно исполнилось 14 лет. В торжественной обстановке им будут вручены паспорта. Церемония вручения пройдет в городском историко-краеведческом музее 10 июня.



В сам же праздничный день горожан и гостей Шумерли ждет вечерняя концертная программа «Россия – Родина моя» на танцевальной площадке парка культуры и отдыха. Начнется мероприятие в 19.00 часов с поздравления официальных лиц. Затем ретро-хитами порадует ВИА «Сувенир» ДК «Восход», а продолжит творческую программу ВИА «Трудовые резервы» Шумерлинского завода спецавтомобилей.



Традиционно в парке в этот день будут организованы выездная торговля и работа нестационарных аттракционов.

Наталья Игнатьева.