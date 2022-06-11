В городском парке Шумерли состоялся концерт, посвященный Дню России

Сегодня на танцплощадке городского парка культуры и отдыха было празднично. Здесь состоялся концерт народного хора ветеранов «Русская душа» Дворца культуры «Восход». Название мероприятия — «В кругу друзей» — как нельзя лучше отражало атмосферу, царившую на танцплощадке. Ведь там собрался лишь узкий круг «друзей», объединенный любовью к русской песне.

Концерт был посвящён главному государственному празднику — Дню России. Тема любви к Родине прослеживалась во многих песнях коллектива. Голоса артистов завораживали. Были и яркие сольные выступления, и игра на музыкальных инструментах, и проникновенные авторские стихи в исполнении известного шумерлинского поэта Михаила Колчина. Своим зажигательным танцем также порадовала группа «Девчата» ШКЦСОН.

Т. Александрова.







