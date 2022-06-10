Шумерлинца оштрафовали за пропаганду национализма

В Шумерлинском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Судом установлено, что поздно вечером 14 мая на одной из улиц Шумерли мужчина выкрикивал лозунг: «Слава Украине, героям слава», который является приветствием организаций УНА-УНСО, «Правый сектор», признанных экстремистскими и запрещёнными на территории РФ с 2014 года.



Публичные действия шумерлинца признаны направленными на пропаганду националистических организаций, которые запрещены на территории нашей страны. Постановлением судьи он признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в сумме 1000 рублей.



Часть 1 ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.