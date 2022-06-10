Что нужнее шумерлинцам: фонтан, скейт-площадка или фотозона?

На минувшей неделе представители республиканской власти посетили городской парк, чтобы обсудить ход работ по благоустройству по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Основное совещание было проведено под председательством вице-премьера Правительства Чувашии, руководителя республиканского Минстроя Павла Данилова с участием руководства подрядной организации и проектной группы.



Отдельной темой был озвучен вопрос строительства объектов, не вошедших в первый этап реконструкции, и их приоритетности: скейт-площадка или фонтан.



«Центральная часть парка будет полностью благоустроена и на ее фоне полуразрушенный фонтан будет вызывать недоумение у горожан. Эффект от реализации федеральной программы будет частично нивелирован, поэтому предлагаю определиться, какой объект нужен горожанам в первую очередь, и мы попытаемся изыскать дополнительные средства, — резюмировал Павел Данилов.

После этого совещания молодежным парламентом Шумерли в соцсетях был запущен анонимный опрос населения с тремя вариантами: скейт-площадка, реконструкция фонтана и свой вариант (в комментариях). На вчерашний день лидером общественного мнения стал вариант реконструкции нынешнего фонтана, за который проголосовали 57 % участников опроса. 36 % голосов отдано за скейт-площадку. Еще 7 % респондентов предложили свои идеи — по строительству детского автодрома, арт-объекта, беседки для праздничных церемоний, веревочного парка, оригинальной фотозоны. Противники реконструкции фонтана аргументировали свое мнение дороговизной содержания фонтанов в городе и как следствие – прекращением их функционирования. Кстати, 3 июня администрация города сообщила, что «по просьбе горожан фонтан у ДК «Восход» будет эксплуатироваться не только в выходные и праздничные дни, но и в будни».



А тем временем в парке продолжается строительный процесс. И чтобы нахождение посетителей было безопасным, решено установить сеточное ограждение вдоль игровой площадки, отделив игровую зону парка от территории, отведенной под строительные работы, и транспортного маршрута, нестационарные аттракционы переместить в незадействованную при реконструкции зону.

Источник: администрация, молодежный парламент г. Шумерли.