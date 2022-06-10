В двух последних номерах газеты мы подняли актуальную тему стихийных свалок на кладбище близ поселка Лесного и призвали общественность выйти на субботник. Груды отходов, «поселившихся» вплотную к могилам, требовали немедленной утилизации.

Констатируем — субботник состоялся, как и планировалось, в минувшую субботу. Отрадно, что люди, понимая значимость проблемы, отозвались и вышли на уборку кладбищенской территории в назначенное время.



На наш призыв откликнулись и лично приняли участие в уборке кладбища глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, депутаты городского Собрания Валерий Брехов и Николай Егоров, сотрудники администрации города, члены Совета женщин Шумерли, молодежного парламента, волонтеры Центра детского творчества, отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», неравнодушные горожане.



К сожалению, на страницах газеты нет возможности назвать всех поименно, но мы не можем не отметить самого юного участника субботника – четырнадцатилетнего Кирилла Егорова, пришедшего вместе с папой и мамой на уборку и работавшего наравне со взрослыми. Простите за высокопарность слов – это и есть настоящее трудовое воспитание подрастающего поколения!

Общими силами мы разобрали три огромные свалки, расположенные по левую сторону от тропы во 2-х воротах. Собрали прошлогоднюю листву, сухие ветки и деревья, остатки венков, надгробий и прочих кладбищенских отходов, копившихся здесь годами.



Работники МУП «Шумерлинское городское БТИ» своевременно грузили и увозили весь мусор на полигон.



Работали мы несколько часов, практически без перерыва. Да, устали! Но, поверьте, эта усталость того стоила. Обратно все возвращались с чувством глубокого удовлетворения и значимости сделанного.



Увы, приходится констатировать, что три разобранные свалки – это лишь малая толика в решении глобальной проблемы. В глубине кладбища нами обнаружены еще несколько мусорных «достопримечательностей» – больших и не очень. Поэтому проведенный субботник — только первый этап большого дела. В течение лета мы планируем собраться на уборку кладбища еще не раз, и горожане, надеемся, нас в этом поддержат.



Реально ли раз и навсегда решить проблему стихийных свалок на кладбище? Вопрос, пожалуй, риторический. Можно долго рассуждать на тему воспитания и морали, призывать к совести, даже страшить административной ответственностью и штрафами, но поможет ли это искоренить проблему систематически создаваемых посетителями кладбища завалов? мы, честно признаться, не уверены.



А пока говорим спасибо всем тем, кто откликнулся и принял участие в благом деле. Выражаем искреннюю благодарность предпринимателям А. Асютину, И. Кирюшину, В. Хвостову, А. Пронину, С. Огородникову, В. Аношину, ритуальному салону «Память», любезно предоставившим нам мешки, перчатки, носилки, тележку, денежные средства (на которые мы приобрели грабли, вилы, рукавицы и пр.). Спасибо за понимание и поддержку!

Ольга Дмитриева.







