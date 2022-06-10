Уход с рынка зарубежных компаний открыл возможности для предприятий Чувашии

Соответствующее заявление Глава Чувашии сделал в ходе брифинга в рамках финала конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона».



«Так, Чебоксарский агрегатный завод раньше делал агрегаты для тракторов и дорожной техники. Сейчас, когда с рынка ушли зарубежные игроки, а запчасти нужны не только для производства, но и для ремонта техники, которая есть в наличии, в том числе для импортной, Агрегатный завод способен это сделать и мы предпринимаем все, чтобы занять все ниши», — сообщил Олег Николаев.

«Если говорить о поддержке, то государство в рамках санкционного давления достаточно быстро сориентировалось. Нам очень здорово помогла та работа, которая была проведена во время новой коронавирусной инфекции, то есть все наши коммуникации, все методики нашего взаимодействия, которые были налажены, пригодились для быстрого переориентирования», — подчеркнул руководитель региона. В числе ключевых инициатив он назвал поддержку быстрого изменения опытно-конструкторской документации для того, чтобы создать первые опытные образцы и провести соответствующие испытания. Глава Чувашии рассказал, что уход с рынка зарубежных компаний открыл возможности для предприятий республики, в частности Чебоксарского агрегатного завода. При этом он отметил, что санкции не оказывают существенного давления на бюджет и регион усиленно работает над поставленными целями.

На площадке Чувашского государственного аграрного университета планируется создать сессию по развитию хмелеводства и запустить программу обучения для специалистов из других регионов России.

Также он анонсировал проведение форума «Зеленое золото России» в дни фестиваля пива в Чебоксарах. «Формы поддержки нужны, чтобы в том числе регулировать сам рынок не только инструментарно, но и с точки зрения использования новых возможностей» – подчеркнул Глава Чувашии. Председатель Комитета Госдумы России Анатолий Аксаков также сообщил, что в соответствии с прогнозами, ожидается снижение ключевой ставки Центробанка до 9%, что тв том числе скажется на процентах по кредитам.



Спикерами было отмечено, что участие в федеральных программах и мероприятиях позволило существенно увеличить расходную часть бюджета Чувашии за последние годы. Если в 2020 году она составляла порядка 70 млрд рублей по итогам года, то в этом году составляет уже 77 млрд по итогам пяти месяцев.



Олег Николаев также заявил о готовности республики стать центром компетенций для тех, кто хочет заниматься развитием пивоварения. Он констатировал, что за последние годы поступательно и динамично расширялось производство хмеля. Сегодня 92% хмеля Российской Федерации производится в Чувашии.



На площадке Чувашского государственного аграрного университета планируется создать сессию по развитию хмелеводства и запустить программу обучения для специалистов из других регионов России.



Также он анонсировал проведение форума «Зеленое золото России» в дни фестиваля пива в Чебоксарах.



Отметим, что финал конкурса региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона» проходит в Чебоксарах 9 по 11 июня.



Справочно:

Брифинг состоялся в рамках деловой программы финала конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона». В мероприятии также принял участие председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В столице Чувашии собрались лучшие финансовые журналисты из 24 регионов России.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.